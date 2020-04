New York'taki cenaze merkezlerinde korona yoğunluğu

Eyalette, virüs kaynaklı can kaybının 23 bin 384 olarak rapor edilmesinden sonra cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen ve salgının merkezi olan ABD'de, virüs kaynaklı ölümlerin önüne geçilemiyor...

Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bini geçerken, vaka sayısı ise 1 milyonu aştı.

CENAZE MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Salgının merkezi haline gelen New York eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 384'e, vaka sayısı 299 bin 691'e yükseldi.

Bu sebeple, ölümlerin artış gösterdiği eyalette cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde aşırı yoğunluk yaşandı.

Ülke çapında salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'u 6,771 ölü ve 116,365 vaka ile New Jersey takip etti. New York şehrindeki Gerard J. Neufeld Cenazeevi'nde de aşırı yoğunluk görüldü.