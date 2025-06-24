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Nijer'de namaz sonrası terör saldırı: 71 kişi öldü

Nijer'in Tillaberi bölgesinde cami avlusunda toplanan cemaate düzenlenen terör saldırısında 71 sivil yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Nijer'de namaz sonrası terör saldırı: 71 kişi öldü

Nijer'in Tillaberi bölgesindeki Manda köyü kimliği belirsiz silahlı terör örgütü üyelerince saldırıya uğradı.

Yerel basında çıkan haberlere göre namaz sonrası cami avlusunda toplanan cemaatin hedef alındığı saldırıda 71 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi de yaralandı.

SIK SIK SALDIRI YAŞANIYOR

Bölgede mart ayında da Fambita köyündeki bir cami cuma namazı sırasında saldırıya uğramış ve olayda 44 kişi ölmüştü.

Tillaberi, '3 ülke sınırı' olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Söz konusu sınır hattı 2017'den bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin sık sık saldırısına uğruyor.

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