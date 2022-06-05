Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Nijerya’nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St Francis Xavier kilisesine silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Silahlı saldırganlar, kilisede pazar ayini sırasında ibadet edenlerin üzerine ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yetkililer, henüz can kaybı sayısının net olarak bilinmediğini ancak çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Güvenlik güçleri misliyle karşılık verecek"

İHA'nın haberine göre, Bölge Valisi Arakunrin Akedolu, gerçekleştirilen saldırıyı aşağılık bir saldırı olarak nitelendirirken, güvenlik güçlerinin suçluların cezalandırılması için görevlendirildiğini belirtti.

Nijerya'da kiliseye silahlı saldırı VİDEO







