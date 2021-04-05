Nijerya'da kolera salgınında 24 kişi hayatını kaybetti

Temiz su ihtiyacının karşılanamadığı ülkede, kolera kaynaklı ölümler yaşandı.

Nijerya'da kolera salgını can almaya devam ediyor.

Bayelsa eyaletinin Sağlık Komiseri Pabara Newton-Igwele, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde 200 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

24 CAN KAYBI

Hastalığa yakalananlardan 24 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Newton-Igwele, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktardı.

Newton-Igwele, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısı yaparak, herhangi bir şüpheli durumda yetkililere haber verilmesini istedi.

TEMİZ SU SORUNU

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.