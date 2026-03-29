Nikol Paşinyan'a kilisede saldırı girişimi

Ermenistan basınındaki haberlere göre, Başbakan Nikol Paşinyan, Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

Ayin sonrası kiliseden çıkış yapan Paşinyan'a yaklaşan 2 kişi saldırı girişiminde bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA

Saldırı, korumaların müdahalesiyle engellenirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, "holiganlık ve kamu görevlisinin yasal hizmet ile siyasi faaliyetlerine müdahale" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Öte yandan, olaya ilişkin görüntüler de gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; iki kişinin Paşinyan'a saldırmaya çalıştığı ve korumların müdahalesiyle uzaklaştırıldıkları anlar yer alıyor.