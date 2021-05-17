Nikos Dendias, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

Nikos Dendias, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

Yunan bakan, Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyaretin ardından Ürdün ve Mısır'a gidecek.

Yunanistan'dan, İsrail ve Filistin'e dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirilecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, temaslarda bulunmak üzere yarın İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek.

FİLİSTİN VE İSRAİL TEMASLARI

Atina'dan yapılan açıklamada, Bakan Dendias'ın, programı kapsamında yarın Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ve İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile bir araya geleceği, Kudüs Patriği Theofilos ile de görüşeceği aktarıldı.

ÜRDÜN, MISIR...

Sonrasında Ürdün'ü ziyaret ederek mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelecek Dendias'ın, 20 Mayıs'ta ise Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşeceği kaydedildi.