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- Nikos Dendias, Rum kesimine destek açıklaması yaptı
Nikos Dendias, Rum kesimine destek açıklaması yaptı
Ada'ya giden Dendias, burada mevkidaşı Hristodulidis ile görüştü. Dendias, Kıbrıs sorununun çözümünde Atina olarak Rum kesiminin yanında olduklarını söyledi.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 14:16
- Güncelleme : 17.11.2021 - 14:17
Kıbrıs meselesinde Yunanistan'dan Rum kesimine destek mesajı verildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Lefkoşa'da Güney Kıbrıs Rum kesiminden mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.
RUM KESİMİNE DESTEK AÇIKLAMASI
Hristodulidis ile ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçen Dendias, "Kıbrıs sorununu BM Güvenlik Konseyi temelinde ve Avrupa müktesebatı kapsamında çözmeye yönelik müzakereleri sürdürme çabalarında Rum kesimine yardımcı olacaklarını" söyledi.
"VİZYONUMUZ BİRLEŞİK KIBRIS"
Dendias, "Vizyonumuz, Ada'nın birleşik olduğunu dair görüş olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAYA KALKTI
Konuşmasının devamında Türkiye'yi suçlama çalışan Yunan Bakan, "Türkiye'nin yasa dışı eylemlerini kınamaya devam edeceğiz." dedi.