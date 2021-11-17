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Nikos Dendias, Rum kesimine destek açıklaması yaptı

Nikos Dendias, Rum kesimine destek açıklaması yaptı

Ada'ya giden Dendias, burada mevkidaşı Hristodulidis ile görüştü. Dendias, Kıbrıs sorununun çözümünde Atina olarak Rum kesiminin yanında olduklarını söyledi.