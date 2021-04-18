Nikos Dendias: Türkiye ile anlaşmazlıkları çözmek zor ama imkansız değil

Nikos Dendias: Türkiye ile anlaşmazlıkları çözmek zor ama imkansız değil

Yunan bakan, Ankara ile farklı görüş ve yaklaşımlara sahip olduklarını saklamanın mümkün olmadığını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen perşembe günü Ankara ziyareti sırasında Türkiye'ye yönelik kabul edilemez ithamlarda bulunmuştu.

Dendias'ın ifadelerine karşılık veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum." diye konuşmuştu.

"FARKLILIKLARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Yunan basını tarafından söz konusu tutum konusunda Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten talimat aldığı belirtilen Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Dendias, Yunanistan'ın Türkiye ile Akdeniz'deki anlaşmazlıklar ve diğer konulardaki farklılıklarını görmezden gelemeyeceğini, çözümün zor olsa da imkansız olmadığını söyledi.

Yunan bakan, "Farklı görüş ve yaklaşımlara sahip olduğumuz yerlerde bunu halının altında saklamak mümkün değil." dedi.

ANKARA ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Nikos Dendias, Ankara'daki temaslarına değinerek, görüşmelerdeki atmosferin iyi olduğunu fakat pek çok konuda bir noktada birleşme olmadığını belirtti.

Dendias, "Türkiye ile karşı karşıya olduğumuz mesele, farklılıklarımızı çözmede ortak payda olmamasıdır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in Türkiye-Libya deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesini görmezden gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı, Ege ve Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının uluslararası hukuka dayandırılması gerektiğini söyledi.

OLASI ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Dendias, "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de katılaştığını görmüyorum. Ancak uluslararası hukukun ötesinde değişmez pozisyonlar görüyorum, bu da çözüm olasılıklarını zorlaştırıyor, ancak imkansız değil." ifadesini kullandı.

Görüşmelere devam edilmesi için Mevlüt Çavuşoğlu'nu Atina'ya davet ettiğini belirten Dendias, bunun Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine zemin hazırlamaya yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SKANDAL İFADELER

Nikos Dendias, Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamış, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı davrandığını savunmuştu.

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