Nikos Dendias: Türkiye'nin silah sistemleri endişe kaynağı

Yunan dışişleri bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün Doğu Akdeniz'deki yansımasına değindi.

Türkiye'nin bölgesindeki güçlü askeri varlığı, Yunanistan'ı endişe sevk etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülke basınından Parapolitika'ya Atina-Ankara ilişkilerini değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN SİLAHLARI SORULDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretine ilişkin Dendias, "Türk Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik bir adım oldu." dedi.

Dendias'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat ve modernizasyonu hatırlatıldı. "Yunan hükümeti bu konuyla ilgileniyor mu?" sorusu yöneltildi.

"YUNANİSTAN'I ENDİŞELENDİRİYOR"

Yunan bakan, "Türkiye'nin harekatlarda kullanabileceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması, hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer tüm ülkeleri endişelendiriyor." yanıtını verdi.

Nikos Dendias, Türkiye'nin rolü konusunda aynı endişeleri paylaşan Doğu Akdeniz ülkelerinin çoğu ve Körfez ile iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi.

"Ama net olmak istiyorum: Yunanistan kimseye karşı ittifak kurmuyor. Aksine, iyi komşuluğun temel kurallarına uyan tüm ülkelerle iş birliğine açığız." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Belçika'nın başkenti Bürksel'de 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne işaret eden Dendias, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılacak ikili görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtladı.

Dendias, "Başbakan Miçotakis'in Türk Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, NATO Zirvesi'nde görüşme yapılması konusunda mutabık kalındı. Bu toplantı, iki taraf arasındaki iletişim kanallarının sürdürülmesinin bir parçası." diye konuştu.