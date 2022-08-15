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    Norveç'te deniz aygırı Freya, insanlara tehlike oluşturduğu sebebiyle öldürüldü

    Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırı öldürüldü. Balıkçılık Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halka potansiyel riski yüksekti" denildi.
    • 15.08.2022 - 07:48
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 07:53
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    Norveç'te deniz aygırı Freya, insanlara tehlike oluşturduğu sebebiyle öldürüldü

    Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda Freya adıyla bilinen dev deniz aygırının öldürüldüğü bildirildi.

    Norveç Balıkçılık Direktörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiği kaydedildi.

    "Halka potansiyel riski yüksekti"

    Açıklamada, "Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti." ifadelerine yer verildi.

    Freya'nın başka bir bölgeye tahliyesinin düşünüldüğü ancak halkın ilgisini çeken deniz memelisinin gittiği her alanda insanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bu yöntemden vazgeçildiği belirtiliyor.

    Uyarılara rağmen ziyaretçiler gelmişti

    AA'nın haberine göre; dev memeli Freya'nın insanlar için tehlikeli olduğu uyarılarına rağmen bölge ziyaretçi akınına uğramıştı.

    Norveç te deniz aygırı Freya, insanlara tehlike oluşturduğu sebebiyle öldürüldü #1

    Norveç te deniz aygırı Freya, insanlara tehlike oluşturduğu sebebiyle öldürüldü #2

    Norveç te deniz aygırı Freya, insanlara tehlike oluşturduğu sebebiyle öldürüldü #3


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