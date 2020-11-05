NY Times: Trump sessizce gitmeyecek

Başkan Donald Trump'a geniş yer ayıran ABD basını, Trump'ın Cumhuriyetçiler arasındaki yükselen yıldızına işaret etti. ABD Başkanı'nın "sahneden kolayca çekilmeyeceği" kaydedildi.

ABD'nin tartışmalara sahne olan 59. başkanlık seçimleri, ülke gündemindeki sıcaklığını korumayı sürdürüyor.

New York Times gazetesi, "Trump kazansa da kaybetse de güçlü ve yıkıcı bir güç olarak kalacak" başlıklı haberinde, ABD Başkanı'nın yenilse bile sahneden çekilmeyeceğinin sinyalini verdiğini yazdı.

Haberde, eski Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Joe Biden'ın gerisinden gelen Cumhuriyetçi ve mevcut Başkan Donald Trump'ın, seçimlerde hile iddialarını gündeme getirdiği hatırlatıldı.

"TRUMP SAHNEDEN ÇEKİLMEYECEK"

Donald Trump'a işaret edilen haberde, "Hala sayılmakta olan eyaletler arasında yeniden seçilmek için dar bir yol bulabilir, ancak kaybetmesi durumunda sahneden çekilmeyeceğini açıkça belirtti." ifadelerine yer verildi.

"DÜŞMANLARINDAN İNTİKAM ALABİLİR"

Trump'ın, gücünü uygun gördüğü şekilde kullanmak ve "bazı düşmanlarından intikam almak" için 76 gün daha görevde kalacağı, taleplerini yerine getiremeyen FBI Direktörü Christopher Wray ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Doktor Anthony Fauci gibi üst düzey isimleri "kovabileceği ya da dışlayabileceği" ihtimalinden bahsedildi.

"AMERİKAN YAŞAMINDA GÜÇLÜ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Gazete, "Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılmak zorunda kalırsa, muhtemelen beklenenden daha dirençli olacak ve Amerikan yaşamında güçlü ve yıkıcı bir güç olmaya devam edecek." görüşünü aktardı.

2016 başkanlık seçimlerine kıyasla, 2020 seçimlerinde Trump'ın 68 milyon oy aldığı, bunun bir önceki seçimden 5 milyon oy daha fazla olduğuna dikkat çekilerek, "Trump, neredeyse halkın yarısının desteğini koruyor." ifadesi kullanıldı ve şöyle denildi:

"2024'TE ADAYLIK FİKRİ..."

"Bu, ona Jimmy Carter ve George Bush gibi yenilmiş diğer tek dönem başkanların oynamadığı bir rolü oynaması için güç veriyor. Trump, Fox News ile rekabet etmek için kendi televizyon kanalını kurmayı uzun zamandır önemsemedi ve son zamanlarda 2024'te adaylık fikrini ileri sürdü.

88 milyonluk güçlü Twitter takipçisi ona etkili bir ses olması için bir megafon veriyor, potansiyel olarak onu yükselen Cumhuriyetçiler arasında bir iktidar belirleyici yapıyor."

"CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERE DIŞARIDAN BASKI YAPABİLİR"

Eski Arizona Senatörü Jeff Flake, "Seçim sonuçlarından net olan bir şey varsa, o da başkanın çok sayıda takipçiye sahip olduğu ve yakın zamanda sahneyi terk etme niyetinde olmadığıdır." diye konuştu.

Trump'ın, Beyaz Saray'ın dışında kalması durumunda çoğunluğunu koruyan Cumhuriyetçi senatörlere, her fırsatta Biden'a direnmeleri için baskı yapabileceği kaydedildi.