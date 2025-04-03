Olaf Scholz: Netanyahu'nun Almanya'da tutuklanmasını tasavvur edemiyorum

AA

Alman Başbakan Scholz'un Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Scholz'a tutuklama kararına rağmen Macaristan'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu soruldu.

TASAVVUR EDEMİYORUM"

"İsrail Başbakanı Netanhayu, uluslararası tutuklama kararına rağmen Macaristan'daydı. Sizin tutumunuz nedir, burada tutuklanmadan Almanya'yı da ziyaret edebilir mi?" şeklindeki soruya cevap veren Scholz, "Bu konuda daha önce birçok kez açıklama yaptık ve Almanya'da bir tutuklama olacağını tasavvur edemiyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz, Ürdün Kralı ile yaptığı görüşmenin merkezinde Filistin topraklarındaki, özellikle Gazze Şeridi’ndeki durumun yer aldığını belirterek "Almanya, bu ihtilaftaki son gelişmeleri endişeyle izliyor." dedi.

Esirlerin serbest bırakılmasının tüm çabaların öncelikli hedefi olması gerektiğini söyleyen Scholz, ateşkese geri dönülmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"GAZZE'DE DURUM KÖTÜLEŞİYOR"

Almanya Başbakanı Scholz, "Oradaki (Gazze'deki) durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bir aydır Gazze'ye hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu, böyle devam edemez ve etmemeli." diye konuştu.

Çok fazla sayıda insanın açlık çektiğine, acımasız şiddetin sürdüğüne ve tıbbi yardım eksikliğine işaret eden Scholz, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki durumu da istikrara kavuşturacak kalıcı barışın ancak siyasi çözümle sağlanabileceğini vurguladı.

Scholz, bu nedenle Gazze için, İsrail'in güvenliğini koruyan savaş sonrası düzenin üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini dile getirerek, Almanya'nın Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenlik için müzakere edilmiş iki devletli çözümden yana olduğunu yineledi.

Görüşmede Suriye'deki durumu da ele aldıklarını belirten Scholz, "Sahadaki durum gerginliğini koruyor. Ülkenin önünde hala uzun bir yol var." dedi.

Scholz, Ürdün'ün yüz binlerce Suriyeliyi kabul ettiğini, bunun ekonomik zorluklarını bildiklerini dile getirerek Ürdün'e çabalarından dolayı teşekkür etti.

Başbakan Scholz, Almanya'nın mültecilerin desteklenmesinde, Ürdün ve komşu ülkelerde istikrarın sağlanması ve ekonomik kalkınmanın teşvikinde güvenilir ortak olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ TRAJEDİ TARİF EDİLEMEZ"

Ürdün Kralı 2. Abdullah da İsrail'in, Gazze'ye yönelik sürdürdüğü savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ateşkes yeniden sağlanmalı ve yardımın yeniden Gazze'ye ulaşması lazım. Gazze'de yaşanan insani trajedi tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

Buna karşı bazı şeylerin yapılması ve uluslararası toplumun kararlı davranarak tutumunu açık şekilde belirlemesi gerektiğini söyleyen Kral 2. Abdullah, ülkesinin elindeki araçlarla insani durumun üstesinden gelmek için çok şey yaptığını anlattı.

Kral 2. Abdullah, ateşkesin sağlanmasının bu çabaların devam etmesine olanak sağlayacağını belirterek "Buna paralel olarak, on binlerce Filistinlinin evlerinden ve köylerinden sürüldüğü Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışı önlemek için adımlar atmalıyız." dedi.

Tüm bölgenin krize ve istikrarsızlığa sürüklenmesi konusunda uyarıda bulunan Kral 2. Abdullah, "Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının haklarını ihlal etmek, sadece daha fazla gerilim yaratır ve barış şansını zayıflatır." ifadesini kullandı.

İki devletli çözüm temelinde barışın tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Kral 2. Abdullah, sadece bu şekilde Filistinliler, İsrailliler ve bölge için barış ve güvenliğin sağlanabileceğini dile getirdi.

Bölgesel güvenlik için Suriye'nin güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğü çabalarında desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını anlatan Kral 2. Abdullah, mültecilerin geri döndüğü istikrarlı ve güvenli Suriye konusunda mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.