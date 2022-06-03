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    Olaf Scholz'dan Rus gazına bağımlılığı bitirme sözü

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla yaptığı Başbakanlar Zirvesi'nin ardında yaptığı açıklamada, Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü verdi.
    • 03.06.2022 - 00:38
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 00:43
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    Olaf Scholz'dan Rus gazına bağımlılığı bitirme sözü

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla Başbakanlar Zirvesi düzenledi.

    Rus gazına bağımlılığı bitirme sözü

    Zirvenin ardından açıklama yapan Scholz, Almanya'nın Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü vererek, aynı zamanda diğer ülkelere olan genel bağımlılığı da azaltmanın önemli olduğunu belirtti.

    Yenilenebilir enerjinin hızla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından baş gösteren enerji krizin aşmak için dünyanın her yerinden hızla gaz ve petrol ithal etmek için çalıştıklarının açıkladı.

    Ortak eylem çağrısında bulundu

    Başbakan Scholz, yeni enerji yolları ve yapılacak rafineler konusunda görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, ülkenin içinde bulunduğu zorlukları aşabilmek için sendikalar ve işveren dernekleri ile ortak bir eylem çağrısında bulundu.

    Fiyat artışlarının engellenemez olduğunu ve özellikle düşük gelirli ve emeklilerin bundan daha çok etkilendiğini dile getiren Scholz, bu konuda Özel destek paketleri hazırladıklarını belirtti.

    "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız"

    Başbakan Scholz, koronavirüs salgınına karşı kış ayları için hazırlıklı olunması çağrısında bulunarak, "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız" dedi.

    Olaf Scholz dan Rus gazına bağımlılığı bitirme sözü #1


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