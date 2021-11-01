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    Ölen Belçikalı yazarın külleri kitabında kullanılan mürekkeple karıştırıldı

    Mayıs ayında kanserden ölen Belçikalı yazar Pieter Haspeslag'in son çıkan kitabında kullanılan mürekkebin içine cesedinin külleri koyuldu.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 23:24
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 00:27
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    Ölen Belçikalı yazarın külleri kitabında kullanılan mürekkeple karıştırıldı

    Belçika'da eşi benzerine az rastlanır bir olay gerçekleşti.

    Belçikalı yazar Pieter Haspeslag, geçtiğimiz mayıs ayında akciğer hastalığı nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

    SON KİTABINDA KULLANILAN MÜREKKEBİN İÇİNE KÜLLERİ KONULDU

    Kitaplarını "Pieter Aspe" adıyla imzalayan Haspeslag'ın "Pieter Van In" adlı bir hayali müfettişin hikayelerini anlattığı "Van In" adlı kitap serisinin yayınlanan 5. ve son kitabında kullanılan mürekkep gündem oldu.

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabın ilk 25 bin adedi için kullanılan mürekkebin içine yazarın özel bir hatırası olarak yakılan cesedinin külleri karıştırıldı.

    KİTABI TÖRENLE TANITILDI

    Haspeslag'ın eşi Tamara Hangeraf, Brugge kentinde belediye binasında düzenlenen kitabın tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, "Haspeslag'ın birçok hikayesi burada geçti. Aynı zamanda burası evlendiğimiz yer. Bizim için burada her şey başladı ve burada bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

    2'si çocuklar için olmak üzere 8 romanı bulunan Pieter Haspeslag, 2010 yılında Hercule Poirot Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.

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