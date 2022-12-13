Petrol
80.7
3.47%
Euro
19.8206
0.03%
Dolar
18.6426
0.00%
Altın
1.085
1.76%
Borsa
5256
1.21%
Bitcoin
335.153
3.23%
BTXN Coin
5.27
4.77%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı

    OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artarken, Suudi Arabistan, üretimin en fazla gerilediği ülke oldu.
    • 13.12.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 23:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin kasımda önceki aya göre günlük 43 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldiğini bildirdi.

    OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi kasımda önceki aya göre 744 bin varil azalarak 28 milyon 830 bin varil oldu.

    OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

    Suudi Arabistan'da ham petrol üretimi geriledi

    Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Suudi Arabistan ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

    Günlük üretim, kasımda önceki aya göre Nijerya'da 92 bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 404 bin varil geriledi.

    Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise yaklaşık 800 bin varil artarak 72 milyon 700 bin varil oldu.

    Bu kapsamda, küresel petrol arzı kasımda önceki aya göre günlük 43 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldi ve geçen yılki seviyenin yaklaşık 3 milyon 200 bin varil üzerinde gerçekleşti.

    OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı #1

    Küresel petrol talebi öngörüsü

    Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl 99 milyon 560 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl, günlük küresel petrol talebinin 46 milyon 200 bin varili OECD bölgesinden gelirken, 53 milyon 360 bin varilinin OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı öngörülüyor.

    AA'nın haberine göre, küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 250 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 800 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artışta, jeopolitik gelişmelerin ve Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının etkili olacağı değerlendiriliyor.

    Talebin OECD bölgesinde bu yıla göre 330 bin varil artarak 46 milyon 530 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 910 bin varil artarak 55 milyon 270 bin varil olacağı hesaplanıyor.

    OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı #2


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Güreş Milli Takımı eski teknik direktörlerinden Cahit Ahıskalıoğlu vefat etti
    Diğer spor haberleri

    Güreş Milli Takımı eski teknik direktörlerinden Cahit Ahıskalıoğlu vefat etti

    Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü
    Gündem

    Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü

    Görüş Bildir