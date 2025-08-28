Otomobil devi Mercedes’te güvenlik alarmı: 17.000 araç geri çağrılıyor

Mercedes-Benz, direksiyon sistemindeki olası bir kusur nedeniyle yeni bir geri çağırma kararı aldı.

“Autoservicepraxis” tarafından aktarılan bilgilere göre, direksiyon kuplajındaki bir vida bağlantısının gevşeme riski bulunuyor.

Uzmanlar, en kötü senaryoda bu durumun yol trafiğinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini ve direksiyon kontrolünü büyük ölçüde sınırlayabileceğini belirtiyor.

Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi’ne göre Almanya’da 2.651 araç, dünya genelinde ise toplam 17.606 araç etkilendi.

Geri çağırma kapsamındaki modeller EQE, GLC ve 2022-2025 yılları arasında üretilmiş C-Serisi araçları içeriyor.

ÜCRETSİZ ONARILACAK

Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi (KBA) geri çağırmayı 15473R numarasıyla listelerken, Mercedes iç kayıtlarda 4691007 numarasıyla takip ediyor.

Araç sahipleri, yetkili servislerde ücretsiz muayene yaptırarak direksiyon vida bağlantısının kontrol edilmesini sağlayabilir ve gerekirse onarım yaptırabilir. Uzmanlar, aşırı durumlarda direksiyonun tamamen kaybedilme riskine karşı geri çağırmanın ertelenmemesi gerektiğini vurguluyor.