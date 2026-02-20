KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında resen inceleme başlattı

Türkiye, sosyal medya araçları üzerindeki paylaşımların Türk örf ve ananelerine zarar vermesini önleyici adımlar atarken aynı zamanda platformların faaliyetlerinden kazanç sağlayanların vergilendirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Çok yönlü ele alınan sosyal medyadaki tahribatı önleyecek yeni bir karar daha alındı.

RESEN İNCELEME

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

"ÇOCUKLARI POTANSİYEL RİSKLERDEN KORUMAK İÇİN ADIM ATILDI"

KVKK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.



