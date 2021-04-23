Özlem Türeci: Her yıl koronavirüs aşısını olmak gerekebilir

Özlem Türeci: Her yıl koronavirüs aşısını olmak gerekebilir

BioNTech’in kurucu ortağı Özlem Türeci, aşıdan sonra virüse karşı bağışıklığın zaman içinde azaldığını belirterek, "Mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olunabilir" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs aşısının geliştiricilerinden BioNTech firmasının kurucu ortağı ve baş tıbbi sorumlusu Dr. Özlem Türeci, ABD merkezli bir televizyon programına konuk oldu.

"YILLIK AŞILAR OLMASI GEREKEBİLİR"

Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısının üçüncü dozunun da yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Türeci, ‘Aşıdan bir süre sonra virüse karşı bağışıklığın azaldığını’ bildirerek, "Mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olması gerekebilir" diye konuştu.

"EN GEÇ 12 AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ YAPILMASI GEREKİYOR"

Pfizer’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, geçen haftalarda ‘en geç 12 ay içinde üçüncü doz koronavirüs aşısının’ yapılması gerektiğini söylemişti.

Moderna'nın üst düzey yöneticilerinden Corinne M. Le Goff da geçen hafta destekleyici aşı dozunun gelecek yıl uygulanacağını belirtmişti.