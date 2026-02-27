Pakistan'da cuma namazı emniyet ekipleri refakatinde kılındı

Pakistan ve Afganistan arasında sınır hattındaki savaş yeniden alevlendi.

Afganistan'ın, 26 Şubat akşam saatlerinde ülkeye giriş için önemli bir sınır geçiş noktası olan Torkham sınır kapısı da dahil olmak üzere sınır boyunca geniş bir alanda bulunan çeşitli Pakistan askeri karakollarına saldırmasının ardından şiddetli çatışmalar yaşandı.

SAVAŞ İLAN EDİLDİ

Bunun üzerine Pakistan, Afganistan'a hava saldırıları başlatmıştı.

Pakistan, sınır bölgesinde artan çatışmaların ardından Afganistan'a savaş ilan etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bölgede tansiyon yükselirken Pakistan genelindeki büyük camilerde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Camide ibadet edenler ile ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için de ek önlemler alındı. Pakistanlılar, sıkı güvenlik önlemleri altında cuma namazını kıldı.

CUMA NAMAZINDA POLİSLER HAZIR BEKLEDİ

Karaçi kentinde Pakistanlılar, cuma namazı için camileri doldururken polisler de yol kenarında nöbet tuttu.

Yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Pencap ve Karaçi genelinde ani kontroller yapan polis, cuma namazı sırasında camilere de görevliler yerleştirdi.