Altan Tan'dan laiklik bildirisine eleştiri: Allah bu arkadaşları ıslah etsin

Ensonhaber YouTube kanalında önemli meseleler, alanında uzman isimlerle enine boyuna masaya yatırılıyor.

Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara, bu kapsamda eski milletvekili Altan Tan'ı konuk etti.

Tan, Ramazan ayı ile birlikte yeniden harareti artan laiklik tartışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Seküler camianın önde gelen isimlerinin imzacısı olduğu laiklik bildirisini eleştiren Tan, imzacıların halktan kopuk, sosyolojiden bihaber olduğunu söyledi.

"ALLAH BU ARKADAŞLARI ISLAH ETSİN"

Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Allah bu arkadaşları islah etsin. Bu arkadaşlar olduğu müddetçe Tayyip Bey iktidarda. O kadar kötü muhalefet ediyorlar ki. Türkiye’de laiklik tehlikedeymiş, şeriat geliyormuş. Türkiye Talibanlaşıyormuş…

Bunlar hiç mi Bodrum’a Marmaris’e Çeşme’ye gitmiyor? Buralardan çıkmıyorlar.

"AKSİNE TÜRKİYE'DE DİNDARLIK AZALIYOR"

Bir istatistik yapsınlar. Yapanlar var.

Türkiye’de 20 sene önce namaz kılanların oranı neydi, şimdi ne kadar? Başörtülü ne kadar, içki tüketenler ne kadar, plaja giden şimdi ne kadar, Kur’an kurslarına gidenler ne kadar? Yıl yıl…

Bunların hepsinde bizim gibi dindar muhafazakar kesim feryat ediyor. Biz bunları söylerken adamlar diyor ki 'Laiklik elden gidiyor.' Nerede gidiyor arkadaş, sen bu ülkede yaşamıyor musun? Aksine Türkiye’de dindarlık azalıyor. Özellikle gençler arasında. Deizim tartışmaları vs var. Paranoyak hastalıklı bir durum.

"CHP OLDUKÇA AK PARTİ İKTİDARDA"

Ben bu durum için 10 sene önce Meclis’te bir konuşma yapmıştım. Çıktım AK Parti’yi eleştirdim, CHP sıralarından bana laf atıyorlar. Ben de döndüm dedim ki ‘Ey AK Partililer bu CHP’liler olduğu müddetçe kalkın siz evinize gidin. 10 sene daha iktidardasınız.'

"ŞERİAT NEREYE GELİYOR BODRUM'A MI ÇEŞME'YE Mİ?"

Tamamen halkı tanımayan, sosyolojiyi bilmeyen, sokaktan haberi olmayan insanlar. Türkiye’ye şeriat geliyormuş? Nereye geliyor yahu? Çeşme’ye mi Bodrum’a mı geliyor?

Bunların sokaktan haberi yok. Metroya da tramvaya da binmiyorlar."