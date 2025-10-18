Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkes uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkes uzatıldı.

Dawn gazetesinin ismi paylaşılmayan üst düzey diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde ateşkesin Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlamasının beklenen görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Kaynak, ateşkesin Afganistan'ın talebi üzerine uzatıldığını öne sürdü.

Tolo News'in sosyal medya hesabından ismi açıklanmayan Katar'daki kaynaklara dayandırılarak paylaşım yapıldı.

Ateşkesin Doha'da bugün başlaması planlanan görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığı aktarılarak bunun Pakistan'ın isteği üzerine olduğu iddia edildi.

Müzakerelerin ne zaman sonlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan, TTP örgütüyle mücadele kapsamında 9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

PAKİSTAN'IN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi 'terör örgütü' olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.