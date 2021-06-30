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    Pakistan’da BioNTech ve AstraZeneca aşıları için protesto

    Denizaşırı ülkelerde çalışan Pakistanlılar, BioNTech ve AstraZeneca aşılarını olamadıkları için protesto gösterisi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 16:39
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    Pakistan’da BioNTech ve AstraZeneca aşıları için protesto

    Pakistan’ın başkenti İslamabat’ta bulunan toplu aşılama merkezi önünde toplanan vatandaşlar, AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech koronavirüs aşılarının bulunmamasını protesto etti.

    Denizaşırı ülkelerde yaşayan Pakistanlılar, söz konusu aşıları yaptıramadıkları için ülkelere girişlerine izin verilmediğini belirtti.

    PROTESTOCULAR YOLLARI KAPATTI

    Protestocular, seslerinin duyurabilmek için yolları kapattı.

    Çin’den gönderilen Sinopharm, CanSinoBio ve Sinovac aşılarını alan Pakistan'ın; AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları için anlaşma imzalamamış olması, Suudi Arabistan'da çalışan on binlerce Pakistanlı için büyük bir sorun haline gelmişti.

    Pakistan’da BioNTech ve AstraZeneca aşıları için protesto #1

    DOĞRUDAN SEYAHAT YASAK

    Birçok ülke, AstraZeneca ve Prifizer/BioNTech aşılarını yaptıran vatandaşların ülkeye girişlerine izin veriyor.

    Suudi Arabistan, Pakistan'dan doğrudan seyahati yasaklarken yalnızca AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarını onayladı.

    Bu aşıları yaptıramayan Pakistanlıların kendilerini karantinaya alması gerekirken, birçoğu karantinanın maliyetini karşılayamayacaklarını belirtiyor.

    Pakistan’da BioNTech ve AstraZeneca aşıları için protesto VİDEO

    Pakistan’da BioNTech ve AstraZeneca aşıları için protesto #2

    Pakistan’da BioNTech ve AstraZeneca aşıları için protesto #3

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