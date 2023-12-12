Pakistan'da bombalı saldırı: 23 asker hayatını kaybetti Dera Ismail Khan bölgesinde kışlaya yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 23 asker için cenaze töreni düzenlendi. Türkiye'den de taziye mesajı yayınlandı.

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AA & Ensonhaber

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera Ismail Han bölgesine bağlı Daraban'daki kışlaya yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 23 asker için cenaze töreni düzenlendi. Törene üst düzey askeri yetkililer yanı sıra halkta katılırken, hayatını kaybeden askerlerin memleketlerinde toprağa verileceği ifade edildi.

Sabah erken saatlerde Pakistan Talibanı'na bağlı yeni bir grup olan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üyesi 6 saldırgan, kışlaya silahla ve bomba yüklü araçla saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada 6 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan'dan Afganistan'a: "Teröristlere karşı harekete geçin"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Syrus Sajjad Kazi, saldırının ardından "teröristlere, tüm terör gruplarına ve onların sığınaklarına" karşı eyleme geçmesi için Afganistan'a çağrıda bulundu.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği'ndeki üst düzey diplomatı bakanlığa çağırarak, Pakistan'ın güçlü tepkisini iletti.

Kazi, Hayber Pahtunhva'nın Afganistan'a sınır Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen ve 23 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından "teröristlere, tüm terör gruplarına ve onların sığınaklarına" karşı eyleme geçmesi için Afganistan'a çağrıda bulunarak, konuyla ilgili Kabil'den soruşturma başlatmasını istedi.

"Terör saldırısının" en üst düzeyde Taliban geçici hükümeti tarafından kınanmasını isteyen Kazi, bugünkü saldırının faillerinin ve Pakistan Talibanı (TTP) liderlerinin İslamabad'a teslim edilmesini talep etti.

Kazi, bugünkü saldırının bölgenin barış ve istikrarına yönelik terör tehdidini bir kez daha hatırlattığına işaret ederek, bu tehdidin bertaraf edilmesi için kolektif güçle kararlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 23 asker için bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi: