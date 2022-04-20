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- Pakistan'da köyde yangın: 8'i çocuk 9 ölü
Pakistan'da köyde yangın: 8'i çocuk 9 ölü
Bir köyde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 ev küle döndü.
- 20.04.2022 - 09:30
- Güncelleme : 20.04.2022 - 10:23
Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Dadu bölgesinde bulunan köyde, bir evin mutfağında yangın çıktı.
8’i çocuk, 9 kişi öldü
Hızla yayılan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 50 ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ulaşamadı
Köy sakinleri, yangında 160 çiftlik hayvanının telef olduğunu belirterek, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü kaydetti.
Köy sakinleri, yetkilileri aradıklarını ancak itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmadığını öne sürdü.
Yardım yapılacak
AA’nın haberine göre Başbakan Şahbaz Şerif, konuyla ilgili kapsamlı rapor hazırlanmasını isterken, köy sakinlerine yardım yapılacağını kaydetti.
Pakistan'da köyde yangın: 8'i çocuk 9 ölü ViDEO