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    Pakistan'da köyde yangın: 8'i çocuk 9 ölü

    Bir köyde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 ev küle döndü.
    • 20.04.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 10:23
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    Pakistan'da köyde yangın: 8'i çocuk 9 ölü

    Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Dadu bölgesinde bulunan köyde, bir evin mutfağında yangın çıktı.

    8’i çocuk, 9 kişi öldü

    Hızla yayılan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 50 ev kullanılamaz hale geldi.

    İtfaiye ulaşamadı

    Köy sakinleri, yangında 160 çiftlik hayvanının telef olduğunu belirterek, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü kaydetti.

    Köy sakinleri, yetkilileri aradıklarını ancak itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmadığını öne sürdü.

    Yardım yapılacak

    AA’nın haberine göre Başbakan Şahbaz Şerif, konuyla ilgili kapsamlı rapor hazırlanmasını isterken, köy sakinlerine yardım yapılacağını kaydetti.

    Pakistan'da köyde yangın: 8'i çocuk 9 ölü ViDEO

    Pakistan da köyde yangın: 8 i çocuk 9 ölü #1

    Pakistan da köyde yangın: 8 i çocuk 9 ölü #2

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