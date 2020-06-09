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Pakistan'da kumar operasyonunda eşek gözaltına alındı

Pakistan'da kumar operasyonunda eşek gözaltına alındı

Pakistan’da bir bahis çetesine düzenlenen operasyonda 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı. Eşeğin gözaltına alınma nedeninin, "çeteye yardımda bulunmak" olduğu belirtildi.