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- Pakistan'da kumar operasyonunda eşek gözaltına alındı
Pakistan'da kumar operasyonunda eşek gözaltına alındı
Pakistan’da bir bahis çetesine düzenlenen operasyonda 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı. Eşeğin gözaltına alınma nedeninin, "çeteye yardımda bulunmak" olduğu belirtildi.
- DHA
- 09.06.2020 - 17:07
Pakistan'da, eşine az rastlanır bir olay meydana geldi.
Ülkenin Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde, polisin yasa dışı bahis çetesine düzenlediği operasyonda 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı.
RAPORA GEÇİRİLDİ
Pakistan medyası, polis raporuna göre gözaltına alınan 8 kişiyle birlikte bir eşeğin de gözaltına alındığını duyurdu.
Pakistan medyası eşeğin, yasa dışı bahis çetesinin yardımda bulunmak suçu kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Bahsi geçen operasyonda 120 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 5 bin TL) ele geçirildiği ifade edildi.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
İlginç olay, sosyal medyada da geniş yer buldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri, gözaltına alınan kişilere yönelik, “8 eşek ve bir kişi” dedi.