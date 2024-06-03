Pakistan'da maden faciası: 11 ölü

İHA
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta'nın yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Sanjadi kömür madeninde gaz sızıntısı meydana geldi.
11 işçi hayatını kaybetti
Maden faciasında 11 kişi hayatını kaybetti. Maden Baş Müfettişi Abdul Ghani yaptığı açıklamada, karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen madencilerin cesetlerinin madenden çıkarılarak hastaneye nakledildiğini ifade etti.
Belucistan hükümeti, maden faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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