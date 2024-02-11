Pakistan'da seçimleri, tutuklu eski Başbakan Han destekli bağımsızlar kazandı Ulusal Mecliste eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri 101, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise 75 sandalye elde etti.

AA & Ensonhaber

Pakistan'da 8 Şubat'ta gerçekleşen Ulusal Meclis ve eyalet meclisi seçimlerinde, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci sırada yer aldı. Rakip parti Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada yer aldı, liderliğini eski Başbakan Navaz Şerif'in yaptığı PML-N, seçimlerde belirgin bir performans sergiledi.

İmran Han'ın desteklediği bağımsızlar birinci çıktı

Seçim Komisyonu'nun yayınladığı verilere göre, Ulusal Meclis'teki 266 sandalye için yapılan yarışta, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazandı. PML-N 75 sandalyeyle ikinci sırada yer alırken, Pakistan Halk Partisi (PPP) liderliğini Bilaval Butto Zerdari'nin yaptığı parti ise 55 sandalye kazandı.

Ancak, Ulusal Meclis'teki 2 sandalye için seçimler, bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonraya ertelendi.

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için düzenlenen 8 Şubat'taki seçimler, politik sahnede önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor. PTI'nin önde olması, ülkedeki siyasi dengeler üzerinde etkili bir değişiklik potansiyelini beraberinde getirebilir.

Eyalet meclislerinde sonuçlar

Pencap Eyalet Meclisinde PTI 138, PML-N 137, PPP ise 10 sandalye elde etti.

Hayber Pahtunhva’da Eyalet Meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde seçimleri açık ara önde tamamladı.

Belucistan Eyalet Meclisinde PPP 11, PML-N 10 ve PTI 6 sandalye kazandı.

Sind Eyalet Meclisinde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 13, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.

Seçime katılım oranı henüz paylaşılmadı

Seçime katılım oranına ilişkin henüz veri açıklanmadı.

Pakistan'da 2013'te seçime katılım oranı yüzde 55,02, 2018'de yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.