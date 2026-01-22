Pakistan’daki AVM yangınında can kaybı artıyor

- Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında ölü sayısı 60'a çıktı.
- Asma katta bir dükkandan 30 ceset çıkarıldı.
- Arama çalışmaları devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Pakistan’da bir alışveriş merkezinde 17 Ocak’ta çıkan yangının bilançosu, arama çalışmaları sonucunda ağırlaşıyor.
Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 36 saatten fazla bir sürede söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi.
Güney Bölgesi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı (DIG) Asad Raza yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin asma katındaki bir dükkandan 30 cesedin çıkarıldığını söyledi.
"KENDİLERİNİ KİLİTLEMİŞLER"
Raza, "Hayatlarını kurtarmak için kendilerini züccaciye dükkanına kilitlemişler." dedi.
AVM’nin enkazında arama çalışmaları sürüyor.