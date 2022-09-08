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    Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 1355'e çıktı

    Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 1355'e çıktı

    Muson yağmurlarının etkisini yaklaşık 3 aydır yaşayan Pakistan'da hayat durma noktasına geldi. Felakette, bugüne kadar 1355 kişi hayatını kaybetti.
    • 08.09.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:25
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    Pakistan, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor.

    14 Haziran'dan bu yana etki gösteren muson yağmurları can almaya devam ediyor.

    Sokaklarda biriken su neredeyse bir insan boyuna ulaşırken, Pakistanlılar her geçen gün hayatta kalmak için mücadele veriyor.

    Göle dönen sokaklarda ulaşım için kayıklar kullanılırken, bazı insanlar da yüzerek ilerliyor.

    Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı, felakete dair yeni verileri açıkladı.

    1355 kişi hayatını kaybetti

    O verilerde, bugüne kadar yağışların 481'i çocuk, 273'ü kadın toplam 1355 kişinin canına mal olduğu aktarıldı.

    Yağışlar sebebiyle 1 milyon 712 bin 514 ev hasar gördü, bunların 564 bin 831'i tamamen yıkıldı.

    Toplamda 6 bin 579 kilometre yol, 246 köprü ve 173 iş yeri yıkıldı, 753 bin 187 çiftlik hayvanı telef oldu.

    Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi VİDEO

    632 bin 749 kişi çadır kampında yaşıyor

    Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.

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