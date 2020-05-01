Vatikan'da İşçi Bayramı nedeniyle konuşma yapan Papa Francis, "Kimse işsiz kalmasın. Herkese adil ücret ödensin" mesajı verdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir konuşma yaptı.

Vatikan'daki Casa Santa Marta binasında konuşan Papa Francis, işçiler için dua etti.

Papa, duasında işsizlik ve adil ücrete dikkat çekti.

"KİMSE İŞSİZ KALMASIN"

Konuşmasına "Bugün işçilere adanmış İşçi Bayramı günü" diye başlayan Katoliklerin ruhani lideri, "Hiç kimsenin işsiz kalmaması ve herkese adil bir ücret ödenebilmesi için dua edelim." ifadesini kullandı.

Papa, 1 Mayıs'ta işçilere dua etti VİDEO

PAPA'DAN İŞÇİLERE MESAJ

İşçiler için temennilerini sürdüren Papa, "İş haysiyetinden ve dinginliğin güzelliğinden yararlansın." diye konuştu.

İnsan emeğinin, evrenin yaratılmasından bu yana var olduğunu dile getiren Papa, işin kendi içinde iyilikler barındırdığını belirtti.