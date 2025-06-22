Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken geçtiğimiz haftalarda yaşanan yeni bir gelişme ile İsrail ve İran arasında da karşılıklı saldırılar başladı.

Son olarak ABD'nin de savaşa dahil olması ile Orta Doğu'da gerilim iyice tırmandı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirerek, endişelerini dile getirdi.

"ORTA DOĞU'DAN ENDİŞE VERİCİ HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar günü duasını icra eden Papa 14. Leo, duanın ardından yaptığı konuşmada, şöyle dedi:

Orta Doğu'dan özellikle de İran’dan endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. İsrail ve Filistin'i de içine alan bu dramatik tabloda, halkın günlük acıları özellikle Gazze'de ve diğer bölgelerde unutulma riskiyle karşı karşıya. Bu bölgelerde insani yardıma olan ihtiyaç her geçen gün daha da acil hale geliyor.

"ULUSLARARASI TOPLUM, SAVAŞIN TRAJEDİSİNİ DURDURMAK ADINA AHLAKİ BİR SORUMLULUĞA SAHİPTİR"

İnsanlığın bugün her zamankinden daha fazla şekilde barış için haykırdığını belirten Papa 14. Leo, şöyle konuştu:

Bu, sorumluluk ve sağduyu talep eden bir çığlıktır ve silahların gürültüsüyle ya da çatışmayı körükleyen boş sözlerle bastırılmamalıdır. Uluslararası toplumun her bir üyesi, savaşın trajedisini geri dönüşü olmayan bir uçuruma dönüşmeden önce durdurmak adına ahlaki bir sorumluluğa sahiptir.

"SAVAŞ, SORUNLARI ÇÖZMEZ; AKSİNE DAHA DA BÜYÜTÜR"

İnsan onurunun söz konusu olduğu yerde, hiçbir çatışmanın "uzak" olmadığını dile getiren Papa, şunları kaydetti:

Savaş, sorunları çözmez; aksine daha da büyütür ve halkların tarihinde nesiller boyunca iyileşmeyen derin yaralar açar. Hiçbir askeri zafer, annelerin acısını, çocukların korkusunu ve çalınmış bir geleceği telafi edemez. Diplomasi silahları sustursun. Milletler geleceklerini; şiddetle ve kanlı çatışmalarla değil, barış eserleriyle şekillendirsinler.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.