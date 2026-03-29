Papa 14. Leo’dan 'barış ve silahların bırakılması' çağrısı

Hristiyan geleneğine göre Hz. İsa’nın Kudüs’e çarmıha gerilmeden önceki son girişinin anıldığı Palmiye Pazarı günü, Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen ayinle kutlandı. Papa 14. Leo, ayini yönetirken dünyadaki savaş ve çatışmalara dikkat çekti.

"HZ. İSA, BARIŞIN SEMBOLÜ"

Papa konuşmasında, Hz. İsa’nın barıştan yana olduğunu ve savaşları reddettiğini belirtti. Papa 14. Leo, “Kimse onu savaşı meşrulaştırmak için kullanamaz. Savaş açanların dualarını dinlemez; elleriniz kanla doluysa ne kadar dua etseniz de kabul edilmez” ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DAKİ HRİSTİYANLAR İÇİN DUA

Paskalya Yortusu’nun yaklaşmasıyla birlikte Papa, Orta Doğu’daki Hristiyanların yaşadığı zor koşullara dikkat çekti: “Korkunç çatışmalar nedeniyle birçok Hristiyan, kutsal günlerin ayinlerini tam anlamıyla gerçekleştiremiyor. Dualarımızla onlara destek oluyoruz.”

SİLAHLARIN BIRAKILMASI VE GÖÇMENLER İÇİN ÇAĞRI

Papa, barışın sağlanması için dua ettiklerini belirtirken, “silahların bırakılması” çağrısı yaptı. Ayrıca, Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknede hayatını kaybeden 22 kişi için de dua edilmesini istedi.

Papa 14. Leo, konuşmasını geleneksel pazar duası ile sonlandırarak, Kutsal Hafta’nın barış, umut ve dayanışma mesajlarıyla geçmesini temenni etti.