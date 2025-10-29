Papa 14. Leo'dan 'savaşların son bulması' çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katolik sivil toplum kuruluşlarından Aziz Egidio Topluluğunun, Katolik Kilisesi'nin önceki ruhani lideri Papa 2. Ioannes Paulus'un 27 Ekim 1986'da Assisi kentinde "Dünya Barışı için Dua" etkinliğinden ilham alarak her yıl geleneksel olarak muhtelif dinlerin temsilcilerinin katılımıyla yaptığı forum sona erdi.

Bu yıl "Barışa cesaret et" temasıyla Roma'da düzenlenen 3 günlük forum için Kolezyum'un önünde kapanış töreni yapıldı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Etkinlikte tüm savaş, terör ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konuşan Papa 14. Leo, barış için birlikte dua etmeye gelenlere, diğer dinlerin temsilcilerine teşekkür ederek, "Farklı dini geleneklerimize göre barış için dua ettik ve şimdi bir uzlaşma mesajı vermek üzere bir araya geldik. Çatışmalar, hayatın olduğu her yerde vardır ancak onları ne savaşla yönetebiliriz ne de savaşla çözebiliriz." diye konuştu.

"GERÇEK VE SAĞLAM BİR UZLAŞMA DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR"

Papa, dünyanın barışa susadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Baskıya, güç gösterisine son veren gerçek ve sağlam bir uzlaşma dönemine ihtiyaç var. Artık savaşlar son bulsun. Bugün, birlikte sadece barışa olan sarsılmaz arzumuzu değil, aynı zamanda duanın uzlaşma için büyük bir güç olduğunun bilincini de gösteriyoruz.

Uzlaşma kültürünün önemine işaret eden Papa, "Bu savaş ve gücün öne çıktığı bu dönemin hızla sona ermesini ve yeni bir tarihin başlamasını sağlamalıyız. Bu dönemin daha fazla sürmesine, halkların zihniyetini şekillendirmesine, insanlığın savaşla yaşamaya alışmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

'SAVAŞLARI SONLANDIRIN' ÇAĞRISI

Savaşın değil, barışın kutsal olduğuna dikkati çeken Papa 14. Leo, şu değerlendirmede bulundu:

Savaşa son vermek, tüm siyasi liderlerin Tanrı huzurunda ertelenemez görevidir. Barış, bütün siyasetin önceliğidir. Tanrı, barış aramayanları ya da her zaman gerginlik ve çatışma çıkaranları, sorumlu tutacaktır. Biz dini liderlerin, hükümetlere yürekten yaptığımız çağrı budur. Halkların barış arzusunu yansıtıyoruz. Barışa cesaret etmeliyiz.

Etkinliğe katılan bazı Müslüman temsilciler de kapanış töreninden önce birlikte dua etti.