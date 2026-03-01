Papa 14’üncü Leo'dan İran mesajı

ABD ile İsrail, İran'a yönelik ortak düzenlediği saldırılarda birçok üst düzey ismi ve İran dini lideri Ayettullah Ali Hamaney'i öldürdü.

Bu kapsamda, devlet liderlerinden İran'a taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

PAPA'DAN İRAN MESAJI

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, ABD ve İsrail'in dün sabah İran'a saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

"SAMİMİ VE SORUMLU DİYALOG İNŞA EDİLEBİLİR"

Orta Doğu'da ve İran'da yaşananları derin endişeyle takip ettiğini kaydeden Papa, şu açıklamada bulundu:

İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir.