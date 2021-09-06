Papa Francis, birçok ülkenin Afgan mültecileri kabul etmesini umuyor

Afganistan'da karışıklık yaşandığını belirten Papa, Afganların diğer ülkeler tarafından ağırlanması yönündeki temennisini dile getirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın ardından Afgan sığınmacıların durumuna ilişkin konuştu.

Aziz Petrus Meydanı'ndan toplanan kalabalığa hitap eden Papa, "Afganların sığınacak yer aradığı bu karışıklık anlarında, aralarında en savunmasız olanlar için dua ediyorum." dedi.

"AFGANLARI ÜLKENİZE ALIN" ÇAĞRISI

Papa Francis, birçok ülkenin Afgan mültecileri almasını umduğunu söyledi, genç Afganların eğitim görmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

"Birçok ülkenin onları karşılaması ve yeni bir hayat arayanları koruması için dua ediyorum." diye konuştu.

AKTARMA MERKEZLERİNDE BEKLETİLİYORLAR

ABD'nin tahliye ettiği binlerce Afgan; Katar, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki "aktarma merkezlerinde" bekletiliyor.

Binlerce kişi de Pakistan gibi Afganistan'a komşu ülkelere kara yoluyla geçmeye çalışıyor.

"ÜLKE İÇİNDEKİLERE DUA EDİYORUM"

Papa, "Yardıma ve gerekli korumaya sahip olmaları için ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için de dua ediyorum. Genç Afganların, insani gelişim için gerekli olan bir eğitim almalarını umuyorum." ifadelerini kullandı.