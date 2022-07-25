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    Papa Francis, Kanada'ya gitti

    Katoliklerin ruhani lideri, istismar haberleri ve çocuk mezarlarına dair bulguların ardından kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Papa, seyahati için 'tövbe haccı' ifadesini kullandı.
    • 25.07.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 12:08
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    Papa Francis, Kanada'ya gitti

    Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullar, geçmiş yıllarda çocuklara yönelik muameleyle gündeme geldi.

    Kiliselerde istismar edilen yerliler, dünya gündemini uzun süre meşgul etti.

    Kanada'ya dikkat çeken ziyaret

    Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, olay üzerine Kanada'yı ziyaret etmeye karar verdi.

    Papa, 6 gün sürecek ziyaretinin ilk durağı olan Edmonton kentine ulaştı.

    ITA Hava Yolları'na ait uçakla Kanada'ya giden Papa, havaalanında Başbakan Justin Trudeau ve Genel Vali Mary Simon'ın yanı sıra diğer kilise ve yerlilerin temsilcileri tarafından karşılandı.

    Papa Francis, Kanada'ya gitti ViDEO

    Papa'nın ziyaret yorumu: Tövbe haccı

    Ziyaretini; Roma Katolik Kilisesi'nin Kanada'daki yatılı kilise okullarında yerli çocuklara uygulanan kötü muamele için uzlaşmayı amaçlayan "tövbe haccı" olarak tanımlayan Papa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu görüşleri dile getirdi:

    "Kanada'nın değerli kardeşleri, Yerli halklarla tanışmak için aranıza geliyorum. Umarım, Tanrı'nın lütfuyla, tövbe haccım, halihazırda yapılmış olan uzlaşma yolculuğuna katkıda bulunabilir. Lütfen bana dua ile eşlik edin."

    Papa Francis, Kanada ya gitti #1

    Papa'nın Kanada programı

    Daha sonra seyahatinin Alberta bölümünde kalacağı St. Joseph Ruhban Okulu'na geçen Papa Francis, 25 Temmuz'da Kanada'da kamuoyuna ilk açıklamasını yapacağı yer olan Edmonton'un güneyindeki Maskwacis topluluğunda bulunan eski Ermineskin Yatılı Kilise Okulu'nu ziyaret edecek.

    Francis'in burada yerli halktan maruz kaldıkları suiistimaller için özür dilemesi ve katılımcılarla birlikte ayin yapması bekleniyor.

    Aynı gün Edmonton'daki bir kilisenin cemaatiyle buluşacak olan Papa, 26 Temmuz'da şehrin futbol stadyumunda büyük bir açık hava ayinini yönetecek.

    Papa Francis, 27 Temmuz'da Quebec City'ye gidecek ve burada Başbakan Justin Trudeau ve Genel Vali Mary Simon ile görüşecek ve ardından halka hitap edecek.

    Papa Francis, Kanada ya gitti #2

    Yerli halk ile buluşacak

    Papa, 28 Temmuz'da Notre Dame Katedrali'nde piskoposlar, rahipler ve pastoral işçilerle dua edecek.

    Ziyareti 29 Temmuz'da sona erecek olan Papa, Montreal'de yerli halklardan oluşan bir heyet ile bir araya gelecek. Aynı gün Quebec'ten ayrılacak olan Papa, beş saatlik uçuşla kuzeydeki Iqaluit'e gidecek.

    Papa Francis, Kanada'nın en kuzeydeki ve en seyrek nüfuslu bölgesi Nunavut eyaletinin başkenti Iqaluit'de, Kanada'nın yatılı kilise okullarında kalan ve halen hayatta olan yerlilerle buluşacak.

    Papa, programının bu aşamasından sonra Kanada'dan ayrılacak.

    Papa Francis, Kanada ya gitti #3

    Yerli gruplardan özür diledi

    Papa Francis, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile marttaki görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum."

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    Yaşananlar 'kültürel soykırım'

    Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayınlanmıştı.

    Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

    Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

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    Çocuk mezarları bulundu

    AA'nın haberine göre, Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

    Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

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