Papa Francis'den Rusya'ya çağrı: Tahıl Anlaşması'na geri dönün Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tahılın önemli bir gıda maddesi olduğunu belirterek, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na geri dönülmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu.

AA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın aldığı bu kararın ardından Türkiye öncülüğünde bir ara yol bulunması için çalışmalara başlandı.

Papa çağrı yaptı

Rusya'ya bir çağrı da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'dan geldi.

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus meydanına bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, buradaki konuşmasında Karadeniz Tahıl Anlaşması'na değindi.

"Acı çeken Ukrayna için dua etmeyi bırakmayalım"

Tahılın insanlığı beslemek için Rabb'in verdiği bir armağan olduğunu ifade eden Papa, "Acı çeken Ukrayna için dua etmeyi bırakmayalım, buradaki savaş tahıl dahil, her şeyi yok ediyor ve bu, Rabb'e karşı işlenen ciddi bir suç." dedi.

"Rusya'ya çağrıda bulunuyorum"

Katoliklerin ruhani lideri, açlıktan muzdarip milyonlarca kişinin feryat ettiğini dile getirerek, "Kardeşlerime, Rusya Federasyonu yetkililerine, Karadeniz Girişimi'nin geri gelmesi ve tahılın güvenli şekilde taşınması için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.