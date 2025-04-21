Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan edildi

DHA

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybetmesi, doğduğu ülke Arjantin başta olmak üzere dünya genelinde büyük üzüntüyle karşılandı.

88 yaşında yaşamını yitiren Papa için Amerika'da da yas ilan edildi..

Papa Francis’e duyduğu derin saygıyı ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, ABD Anayasası ve yasalarının kendisine verdiği yetkiye dayanarak ABD’de ve dışındaki tüm kamu binalarındaki bayrakların Papa Francis’in defin günü gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

TÜM BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Bunun Papa Francis’in anısına saygının bir nişanesi olarak yapılacağını ifade eden Başkan Trump, emri doğrultusunda yalnızca Beyaz Saray’da değil, tüm kamu binaları, federal araziler, askeri karargahlar ve deniz üsleri ile ABD’nin yurtdışındaki tüm büyükelçilik, konsolosluk ve diplomatik temsilciliklerinde de bayrakların aynı şekilde yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.