Papa: Hamas'ın, Trump’ın Gazze planını kabul etmesini umuyorum

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'daki yazlık konutundan Vatikan'a dönmek üzere ayrılırken gazetecilerin uluslararası gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

"HAMAS'IN BELİRLENEN SÜRE İÇİNDE KABUL ETMESİNİ UMUYORUM"

ABD Başkanı Trump'ın Gazze için dün açıkladığı plana dair görüşleri sorulan Papa 14. Leo, "Şimdiye kadar gerçekçi bir öneri gibi görünüyor. Ateşkes yapılması ve rehinelerin serbest bırakılması önemli. Ancak orada çok ilginç bulduğum unsurlar var ve Hamas'ın belirlenen süre içinde kabul etmesini umuyorum." dedi.

Papa, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaştığının hatırlatılması üzerine, "Çok zor bir durum, gerçek bir insani acil duruma yanıt verme isteği görülüyor. Ancak her taraftan 'Umarız şiddet olmaz, insanlara saygı duyulur.' diyen birçok kesim var. Bu çok önemli." diye konuştu.

"UMARIZ İŞE YARAR VE SAVAŞ ÇIKMAZ"

Kendisi de aslen ABD'li olan Papa, ABD Savunma Bakanı'nın savaşa hazırlıklı olduklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine, ABD'de Savunma Bakanlığının adının Savaş Bakanlığına çevrilmesini eleştirerek, "Bu tarz bir söylem endişe verici çünkü gerginliğin arttığını gösteriyor. Savunma Bakanı'nı Savaş Bakanı'na çevirmek gibi bir kelime oyunu da umarım sadece bir ifade biçimidir. Elbette bu, etkilemek için gücü göstermek isteyen bir yönetim tarzı. Umarız işe yarar ve savaş çıkmaz. Barış için her zaman çalışmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.