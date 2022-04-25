Papa'dan Patrik Kirill'e Ukrayna mesajı

85 yaşındaki Papa, savaş nedeniyle büyük yıkım yaşanan Ukrayna konusunda Kirill'e seslendi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'e Ukrayna konusunda çağrı yaptı.

Papa, Paskalya Bayramı dolayısıyla Patrik Kirill'e tebrik mesajı gönderdi.

Katoliklerin ruhani lideri, 24 Nisan'da kutlanan bayramla ilgili mesajında, Ukrayna'daki savaşa işaret etti.

"Savaşın harap ettiği Ukrayna için..."

Papa, "Sevgili Kardeşim, Kutsal Ruh kalplerimizi dönüştürsün ve özellikle savaşın harap ettiği Ukrayna için bizleri gerçek barış yapıcılar haline getirsin." ifadesini kullandı.

85 yaşındaki Papa, Paskalya ile Ukrayna'da savaşın karanlığının son bulması temennisini dile getirdi.

Kudüs’te planlanan görüşme iptal edildi

Papa Francis, Arjantin La Nacion gazetesine geçen hafta verdiği demecinde, Patrik Kirill ile haziranda Kudüs’te yapmayı planladıkları görüşmeyi iptal ettiğini bildirmişti.

Rus Ortodoks Kilisesi de "Son 2 ayın olayları görüşmeyi ertelemeye zorladı." açıklamasını yapmıştı.

İlk kez 2016'da görüştüler

AA'nın haberine göre; iki dini lider, 16 Mart'ta da video konferans yöntemiyle görüşme yaparak, Ukrayna-Rusya savaşını ele almıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, ilk kez 2016'da Küba'nın başkenti Havana Havalimanı'nda görüşmüştü.