Paris'in banliyösünde 1 milyon dolarlık kuyumcu soygunu

Hırsızlar bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon dolar değerinde mücevher çaldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Yvelines'te, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar Chesnay-Rocquencourt'taki Parly 2 alışveriş merkezinde bulunan Marc Orian markasına ait kuyumcu dükkanına girdi.

Hırsızlar sabah saatlerinde girdikleri kuyumcudan yüklü miktarda mücevher çaldı.

1 milyonluk mücevher gitti

France Bleu'nün haberine göre, hırsızların çaldığı mücevherlerin piyasa değerinin 1 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon Türk lirası) olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Versailles bölgesinden adli kaynaklar, hırsızların metal korumalıkları keserek mağazaya girip soygunu gerçekleştirdiğini aktardı.

AA’da yer alan habere göre ise alaya ilişkin soruşturma başlatıldı.