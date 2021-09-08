Euro
9.8871
-0.05%
Dolar
8.3492
0%
Altın
481.81
0.03%
Borsa
1.455
0%
Bitcoin
396.188
-9.30%
EXEN Coin
23.65
-6.07%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Paris’teki kuyumcudan 10 milyon euroluk mücevher çalındı

    Silahlı soyguncular, dünyaca ünlü kuyumcu ve lüks ürün markası Bulgari mağazasından 10 milyon euro değerinde mücevheri çaldı. Soygunculardan ikisi yakayı ele verdi.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 07:30
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 07:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paris’teki kuyumcudan 10 milyon euroluk mücevher çalındı

    Fransa’da silahlı soyguncular kuyumcuları hedef almaya devam ediyor.

    Başkent Paris’te bulunan Place Vendome'daki dünyaca ünlü kuyumcu ve lüks ürün markası Bulgari mağazası silahlı kişiler tarafından soyuldu.

    Polis tarafından yapılan açıklamada, soyguncuların 10 milyon euro değerinde mücevheri çalarak, bir araba ve iki scooter ile kaçtığı aktarıldı.

    4 SOYGUNCUDAN 2’Sİ YAKALANDI

    Polis, 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıklarken, bir şüphelinin bacağından vurularak, diğerinin ise kısa mesafede bulunan bir otoparkta yakalandığını aktardı.

    Soyguncuların kullandığı arabanın ise terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.

    Polis olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirirken, soyguna 4 kişinin karıştığı tahmin ediliyor.

    Paris’teki kuyumcudan 10 milyon euroluk mücevher çalındı #1

    TEMMUZ AYINDA İKİ KUYUMCU DAHA SOYULMUŞTU

    Geçtiğimiz temmuz ayında Paris'te 72 saat içinde iki kuyumcu soyulmuştu.

    27 Temmuz’da Champs-Elysees yakınlarındaki bir Chaumet kuyumcusundan yaklaşık 2 milyon euro değerinde mücevher çalınmıştı.

    Chaumet soygunundan üç gün sonra ise şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz taşıyan iki soyguncu, Dinh Van mağazasından 400 bin euro değerinde mücevher çalmıştı.

    Paris’teki kuyumcudan 10 milyon euroluk mücevher çalındı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir