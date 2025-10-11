Pasaporta damga resmen bitiyor: Schengen'de dijital dönem başlıyor

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni dönem başlıyor...

AB ülkeleri, Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) 12 Ekim'de uygulamaya başlayacak.

SCHENGEN'DE DİJİTAL DÖNEM

AB’ye kimlerin girebileceği ve ne kadar süre kalabileceği konusunda kurallar değişmedi.

Ancak yeni sistem, ziyaretçilerin Schengen bölgesi içindeki sınır geçişlerini biyometrik veriler aracılığıyla takip edecek.

EES NEDİR?

EES, AB vatandaşı olmayan kişilerin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarında biyometrik verilerini toplayacak.

Bu bölge, Güney Kıbrıs ve İrlanda hariç tüm AB ülkeleri ile İsviçre, İzlanda ve Norveç’i kapsıyor.

Ziyaretçiler, tıpkı ABD’ye girişte olduğu gibi, AB’ye girerken ve çıkarken parmak izi verecek.

Bu uygulama, yasa dışı sınır geçişlerini azaltmayı ve ziyaretçilerin izin verilen süreden fazla kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

AB vatandaşı olmayan kişiler, Schengen bölgesinde her 180 günün yalnızca 90 gününü geçirebiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sistem, ziyaretçilerin yüz ve parmak izlerini daha önce kaydedilmiş biyometrik verilerle karşılaştırarak çalışacak.

İlk defa sisteme girenlerin fotoğrafı ve parmak izi alınacak, pasaport bilgileri kaydedilecek.

Schengen sınır kapılarında kurulacak dijital kiokslar ile bu kayıtlar ziyaretçiden alınacak. Sonraki ziyaretlerde sistemdeki verilerle eşleşme yapılacak.

ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere vatandaşları gibi kısa süreli vizeden muaf olanlar da sisteme dahil edilecek.

TÜM ÜLKELERDE AYNI ANDA MI BAŞLAYACAK?

Yoğunluk yaşanmaması için uygulama aşamalı olarak devreye alınacak. Her üye ülke, sistemi nerede ve nasıl uygulayacağına kendisi karar verecek.

AB Komisyonu, ülkelerin 12 Ekim’den itibaren en az bir sınır noktasında sistemi aktif hale getirmesini şart koştu.

30 gün içinde yolcuların yüzde 10’unun, 90 gün içinde yüzde 35’inin, 150 gün içinde yüzde 50’sinin, 180 gün sonunda (9 Nisan 2026) ise tüm yolcuların sisteme kaydedilmiş olması gerekiyor.

Sistem deniz, kara ve hava yollarındaki geçiş noktalarında aşamalı olarak yaygınlaştırılacak.

HANGİ VERİLER TOPLANACAK?

- Parmak izleri ve yüz fotoğrafı

- Pasaport bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi)

- Schengen’e giriş-çıkış tarihleri ve yerleri

- Varsa reddedilen giriş kayıtları

- Kalınacak yer ve seyahat bütçesi bilgileri

PASAPORT DAMGALARI KALKIYOR MU?

Sistem tam kapasiteye ulaşana kadar, pasaportlar damgalanmaya devam edecek. Bu geçiş süreci altı ay sürecek.

Sistemin tamamen aktif olmasıyla birlikte, 9 Nisan 2026 itibarıyla pasaport damgalama uygulaması sona erecek.

HER SEYAHATTE YENİDEN KAYIT GEREKECEK Mİ?

Bilgiler üç yıl boyunca sistemde saklanacak. Bu süre içinde yeniden seyahat edilirse bilgiler otomatik yenilenecek.

Ancak üç yıl boyunca AB’ye seyahat edilmezse, sonraki girişte yeniden kayıt yapılması gerekecek.

Verilerin korunmasına ilişkin katı gizlilik kuralları uygulanacak.