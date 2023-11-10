Paşinyan, Macron'la Güney Kafkasya'daki durumu görüştü Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Görüşme harikaydı" dedi.

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ensonhaber.com

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda akşam yemeği düzenledi

2023 Paris Barış Forumu kapsamındaki programa, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.

Paşinyan Fransa'da

Paşinyan, sıcak karşılama dolayısıyla Macron'a teşekkür ederek, Ermeni-Fransız iş birliğinin her alanda geliştiğini vurguladı.

Muhataplar, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi sürecine ilişkin konuları ele aldı.

İlişkileri derinleştirme mesajı verdiler

Ermeni basınına göre, iş birliğinin ekonomi, altyapı geliştirme ve diğer sektörlerde daha da derinleştirilmesi ve genişletilmesiyle ilgili konular da ele alındı. Taraflar, çalışmaları bu yönde sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Bölgesel barış ve istikrarın yanı sıra Ermenistan-Avrupa Birliği iş birliği konularında da görüş alışverişinde bulundular.

"Görüşme harikaydı"

Macron ile fotoğrafını paylaşan Paşinyan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. Olağanüstü dostluk ilişkilerinin derinleştirilmesi ve ikili gündemin güçlendirilmesi konusunu ele aldık.

Güney Kafkasya'daki durumu konuştular

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB ile işbirliğinin yanı sıra Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin konuları da masaya yatırdıklarını sözlerine ekledi.

Paşinyan: Barış anlaşması imzalayacağımızı umuyorum

Nikol Paşinyan, önümüzdeki aylarda Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanmasını ve diplomatik ilişkiler kurulmasını umduğunu söylemişti.

"Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerinin topraklarını tanıdılar. Ermenistan bunu resmi olarak açıkladı." diyen Paşinyan, şunları belirtmişti: