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    Pekin'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor

    Katı kısıtlamaların uygulandığı kentte tedbirlerin esnetilmesi yönünde karar alındı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 13:52
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    Pekin'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor

    Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle uygulanan sert tedbirler sonrası kademeli normale dönüş başladı.

    Pekin ve ticari merkez Şanghay, Omicron varyantının yol açtığı vakaları azaltmak için iki ay süren sert tedbirlerle gündeme gelmişti.

    Kapalı mekanlarda yemek yemeye izin çıktı

    Yeni karara göre, Pekin'de kapalı alanlarda pazartesi gününden itibaren yemek yemeye izin verilecek.

    Beijing Daily'nin haberine göre, Fengtai ve Changping bölgelerinin bazı noktaları uygulama kapsamında yer almıyor.

    PCR testi sonucu şartı

    Ayrıca Pekin'in çoğu bölgesinde trafik yasakları kaldırılacak. Kent sakinlerinin, halka açık alanlara girmek ve toplu taşıma araçlarını kullanmak için 72 saat içinde yaptırılmış PCR testi sonucu göstermeleri gerekiyor.

    Pekin de koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor #1

    Vaka ve ölüm sayıları

    Yeni ölümün bildirilmediği Çin'de toplam ölü sayısı 5 bin 226 olarak kayıtlara geçti.

    Cumartesi günü, Çin anakarasında, belirti gösteren 224 bin 310 vakaya rastlandı.


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