Pentagon'da 'yalan makinesi testi' krizi: Beyaz Saray durdurulmasını istedi

Washington Post gazetesi, ABD'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Habere göre, isimleri paylaşılmayan yetkililer, Pentagon'dan medyaya bilgi sızdırılmasına karşı yalan makinesi testi yapılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

YALAN MAKİNESİ TESTLERİ DURDURULSUN TALİMATI

Yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Patrick Weaver'ın, "yakında kendisinin de teste tabi tutulmasından endişe duyduğu ve testlerle üst düzey yetkililerin hedef alındığı" gerekçesiyle Beyaz Saray'a şikayette bulunduğunu aktardı.

Şikayet üzerine Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın bir yetkilinin telefon görüşmesiyle duruma müdahale ettiğini belirten yetkililer, Pentagon'daki yalan makinesi testlerinin durdurulması talimatının verildiğini ileri sürdü.

MEDYAYA KARŞI ÖNLEM

Beyaz Saray bu talimatı vermeden önce Hegseth'in onayıyla "medyaya yetkisiz açıklama yapılmasının önlenmesi" amacıyla Pentagon personeline birçok kez poligraf testinin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise devam eden soruşturma gerekçesiyle konuya ilişkin açıklama yapılmayacağını kaydetti.

Halk arasında "yalan makinesi" ya da "yalan dedektörü" olarak bilinen poligraf, nabız ve kan basıncı gibi verileri ölçüyor.

'YALAN MAKİNESİ' UYGULAMASI

Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı soruşturma yapılacağını duyurmuş, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını söylemişti.

Kasper, ayrıca yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını kaydetmişti.

Daha sonra, o dönem Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell ve Özel Kalem Müdür Yardımcısı Darin Selnick ve Savunma Bakanı Yardımcısı Steve Feinberg'in özel kalemi Colin Carroll, nisanda bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında işten çıkarılmıştı.