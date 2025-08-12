Pentagon’dan 600 kişilik 'Hızlı Müdahale Gücü' iddiası

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), ülke genelinde yaşanabilecek protesto ve kargaşalara müdahale etmek amacıyla 600 askerden oluşan özel bir birim kurmayı planladığı ileri sürüldü.

"SİVİL KARGAŞALARA HIZLI MÜDAHALE GÜCÜ"

Washington Post’un Pentagon belgelerine dayandırdığı habere göre, Donald Trump yönetimi, şehirlerdeki kitlesel olaylarda ordunun kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, “İç Sivil Kargaşaya Hızlı Müdahale Gücü” adını taşıyacak 600 kişilik Ulusal Muhafız birliğinin oluşturulması değerlendiriliyor.

TOPLUMSAL OLAYLARA BİR SAAT İÇİNDE MÜDAHALE EDECEK

Plana göre, Alabama ve Arizona’daki askeri üslerde iki grup hâlinde konuşlanacak bu birlik, şehirlerde çıkabilecek sivil kargaşalara bir saat içinde müdahale edebilecek kapasitede olacak. Teklifin onaylanması ve askeri hava araçlarının da devreye alınması hâlinde, projenin yüzlerce milyon dolara mal olacağı ve 2027 mali yılına kadar tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

TRUMP, "WASHINGTON SUÇ KENTİNE DÖNÜŞTÜ" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada başkent Washington’da güvenliği artırmak, suç oranlarını düşürmek ve evsizliği azaltmak için yeni önlemler aldıklarını duyurmuştu. Bu kapsamda, kent polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları görevlendireceklerini açıklamıştı.

Benzer şekilde Trump, haziran ayında Los Angeles’ta düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilerde de Ulusal Muhafızları sahaya sürmüştü.