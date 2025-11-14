Pentagon'un kapısına 'Savaş Bakanlığı’ tabelaları asıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Jeopolitik sorunlar artarken ABD, var olan ve olası savaşlara önlem olarak ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) "Savaş Bakanlığı" tabelası astırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, tartışmalı bir karara daha imza atarak ABD Savunma Bakanlığı'nın ismini ABD Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylülde imzaladığı kararnameyle isminin yeniden "Savaş Bakanlığı" yapılması istenen bakanlığın binasında değişikliğe gidildi.

Binanın iki giriş kapısındaki eski bronz levhalar kaldırıldı ve yerine "Savaş Bakanlığı" yazılı bronz levhalar yerleştirildi.

TABELAYI SAVUNMA BAKANI VİDALIYOR

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Savaş Bakanlığı" yazılı bronz levhalardan birini vidaladığı görüldü.