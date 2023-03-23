Peru'da heyelan! Polis memurunun üzerine derin dondurucu düştü Kentte meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu arama kurtarma çalışmalarına katılan polis memuru, üzerine düşen derin dondurucudan yaralandı.

İHA

Dünyada felaketlerin ardı arkası kesilmiyor.

Yaşanan felaketlerin bilançosu gün geçtikçe artıyor.

Latin Amerika ülkesi Peru’da etkili olan Yaku Fırtınası nedeniyle şiddetli yağışların ardından toprak kaymaları meydana geldi.

Yıkıcı etkilere sebep olan heyelan sonrasında en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis ölümle burun buruna geldi

Başkent Lima’ya bağlı San Martn de Porres semtinden geçen Rimac Nehri kıyısındaki bir evde kurtarma operasyonuna katılan Joao Loyola adlı polis, operasyon sırasında ölümle burun buruna geldi.

Derin dondurucu üzerine düştü

Toprak kaymasının yaşandığı bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu arama üzere güvenlik halatı ile nehre doğru sarkıtılan polisin üzerine, bir kısmı çöken evdeki derin dondurucu düştü.

Arkadaşları tarafından kurtarıldı

Aldığı darbenin etkisi ile bayılan polis memuru, kurtarma operasyonuna katılan meslektaşları tarafından kurtarıldı.

Tedavisi sürüyor

Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ediyor.

O anlar kaydedildi

Yaşanan anlar kameralara saniye saniye yansıdı.