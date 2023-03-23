Dünyada felaketlerin ardı arkası kesilmiyor.
Yaşanan felaketlerin bilançosu gün geçtikçe artıyor.
Latin Amerika ülkesi Peru’da etkili olan Yaku Fırtınası nedeniyle şiddetli yağışların ardından toprak kaymaları meydana geldi.
Yıkıcı etkilere sebep olan heyelan sonrasında en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Polis ölümle burun buruna geldi
Başkent Lima’ya bağlı San Martn de Porres semtinden geçen Rimac Nehri kıyısındaki bir evde kurtarma operasyonuna katılan Joao Loyola adlı polis, operasyon sırasında ölümle burun buruna geldi.
Derin dondurucu üzerine düştü
Toprak kaymasının yaşandığı bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu arama üzere güvenlik halatı ile nehre doğru sarkıtılan polisin üzerine, bir kısmı çöken evdeki derin dondurucu düştü.
Arkadaşları tarafından kurtarıldı
Aldığı darbenin etkisi ile bayılan polis memuru, kurtarma operasyonuna katılan meslektaşları tarafından kurtarıldı.
Tedavisi sürüyor
Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ediyor.
O anlar kaydedildi
Yaşanan anlar kameralara saniye saniye yansıdı.