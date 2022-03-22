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    Rusya'dan nükleer silah iddialarına yanıt

    Rusya'dan nükleer silah iddialarına yanıt

    Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacak' iddialarına "Rusya sadece tehdit altına girerse kullanacak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 22:00
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 22:18
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    Rusya-Ukrayna savaşında 27 gün geride kalırken, binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca Ukraynalı ülkeyi terk etti.

    Rus askerleri ülkeyi kuşatma altına almak isterken, geride kalanlar ise mücadeleye devam ediyor.

    NÜKLEER SİLAH İDDİASINA RUSYA'DAN YANIT

    Ukraynalıların mücadelesine karşı, Rusya'nın nükleer silah kullanacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

    İddialara Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan açıklama geldi.

    "RUSYA SADECE VARLIĞI TEHDİT ALTINA GİRERSE KULLANACAK"

    Günlük yaptığı basın brifiginde Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerle ilgili bilgi veren Peskov, iddialar hakkında şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya, nükleer silahları sadece varlığı tehdit altına girerse kullanacak"

    Rusya dan nükleer silah iddialarına yanıt #1


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